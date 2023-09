Incontro a Gragnana

Domani alle 18 ‘Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca’ fa tappa a Gragnana. La sindaca Serena Arrighi e una delegazione di assessori e consiglieri saranno nel cortile della scuola primaria ‘Jacopo Lombardini’, per incontrare residenti e commercianti per confrontarsi sui loro problemi e le loro necessità. Si tratterà del 14esimo appuntamento dell’iniziativa.