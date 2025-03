Incontri su obesità ed endometriosi

Due incontri per parlare dei problemi psicofisici legati ad obesità ed endometriosi. Prosegue il ciclo di incontri gratuiti inItinera promossi da “Itinera centro Apuano di psicoterapia cognitivo comportamentale Massa e Viareggio”. Domani in viale Roma 17 alle 17,30 si parlerà di obesità. Interverranno Dario Genovesi - medico chirurgo e specialista in medicina nucleare, e Simona Perseo, biologa nutrizionista. Sabato 5 aprile il tema affrontato sarà quello dell’endometriosi con Irene Mangini, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Carlotta Calitri, biologa nutrizionista e Paola Cocchiararo, ostetrica e specialista delle problematiche del pavimento pelvico.