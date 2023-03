Incontri, salotti e sfide tra giuristi-scrittori Fianco a fianco con il “Bancarella”

L’edizione 2023 del premio “IusArteLibri – Il ponte della Legalità è incentrata sul tema socio- giuridico dei conflitti umani ed umanitari ispirata al saggio "Civitas romana, Civitas mundi" del compianto romanista Antonio Palma, membro del Direttivo Scientifico del Premio.

Diversi saranno gli incontri ed i dibattiti che precederanno la serata della premiazione finale al Bancarella di Pontremoli: dai Salotti della Città del Libro prima della proclamazione del vincitore di IusArte a Pontremoli, alla cerimonia per il riconoscimento “Vis Iuridica” al saggio più votato dai sette Collegi E-lettori, che si svolgerà a fine giugno a Roccella Jonica.

Si sfideranno il costituzionalista Alfonso Celotto, già vincitore IusArte nel 2018 che concorre quest’anno con il romanzo “Fondata sul lavoro”, i magistrati Angelo Martinelli, Riccardo Nerucci e Nicola Mario Condemi con i rispettivi romanzi “Il Colore Verde dello Zero” e “Senza fretta, a perdifiato”, “Come di Sera i lupi e la Pantera”; gli avvocati Gianlivio Fasciano, Antonio Rizzo, e Salvatore Poidomani con i rispettivi romanzi “La Promessa”, “Come fiori di ciliegio”, “Tempo, sei Maestro”; l’umanista Ginevra Rapex al suo esordio con il romanzo storico “L’ultimo magistrato fascista” ed il giornalista Emanuele Gagliardi, già vincitore dell’edizione 2021, con il romanzo “I dissipati”.

Per la categoria saggi, l’avvocato Nadia Grande, il giornalista Francesco Palmieri e il professor Pino Pisicchio con i rispettivi libri “Donne Criminali”, “L’intelligence nella Fiaba” e “La politica come mestiere”. Fuori concorso verranno presentati i saggi dei giuristi Antonio Palma, Umberto Apice, Giovanni Maria e Caterina Flick ed i romanzi di Tony Laudadio. I giuristi e gli scrittori in concorso avranno due padrini d’eccezione, il magistrato e scrittore Umberto Apice e l’attore scrittore Tony Laudadio, già finalista al Premio Bancarella 2018 con il romanzo “Preludio al Bacio”.

Michela Carlotti