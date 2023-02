Tornano nella biblioteca di piazza Gramsci gli incontri di lettura e musica per famiglie con bambini da zero a sei anni, organizzati in collaborazione con i Volontari Lettori Nati per Leggere e gli Operatori Nati per la Musica. I prossimi appuntamenti di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della lettura e musica in età precoce si terranno venerdì alle re 16.30 e sabato 25 febbraio alle 10.30. L’ingresso è libero. Gli studi scientifici hanno dimostrato che i primi anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale del bambino. Per questo vengono offerte gratuitamente alle famiglie attività di lettura ed musica che costituiscono un’esperienza importante non solo per lo sviluppo cognitivo dei più piccini, ma anche per lo sviluppo delle capacità genitoriali. Dal 1999 il progetto Nati per Leggere è stato promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino ed è presente in tutte le regioni italiane. Le iniziative in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura, le Regioni, le Province e i Comuni. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0585641431, oppure scrivere una mail a [email protected]