"Incontri di lettura e musica per famiglie a Carrara: torna l'appuntamento mensile alla Biblioteca "Lodovici""

Tornano anche a di febbraio in Biblioteca a Carrara gli incontri di lettura e musica per famiglie con bambine e bambini da zero a sei anni. Domani, alle 16.30, alla civica “Lodovici” in piazza Gramsci a Carrara è in programma il primo dei due incontri mensili.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Carrara in collaborazione con i Volontari Lettori Nati per Leggere e gli Operatori Nati per la Musica di Massa-Carrara e si svolge nell’ambito dei programmi di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della lettura e musica in età precoce. L’altro appuntamento con Nati per Leggere e Nati per la Musica si terrà sempre alla Biblioteca “Lodovici” di Carrara sabato 24 alle 10.30. L’ingresso è libero. Info e prenotazioni al numero 0585/641472, o una mail [email protected]