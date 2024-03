Incontri dei Dem su degrado e insicurezza

Dopo l’intervento del consigliere della ‘Lista Ferri’ Filippo Mirabella sulle criticità di Avenza e sullo stato di insicurezza che vivono i cittadini, il circolo Pd del quartiere replica dicendo che si tratta di "un attacco strumentale". Il circolo del Partito democratico prende le difese dell’amministrazione comunale, sostenendo che sono già stati fatti "molti passaggi". Per Mirabella al contrario "Avenza sarebbe stata sedotta e abbandonata dopo la campagna elettorale". Nei giorni scorsi il consigliere era intervenuto dicendo di aver raccolto "rabbia, esasperazione e in alcuni casi di rassegnazione per la situazione di degrado e insicurezza che percepiscono i cittadini". "È molto semplice nonché riduttivo fare un giretto per Avenza – scrivono dal circolo Pd di Avenza presieduto da Federica Paradisi –, prendere un caffè e chiedere qua e là indicazioni su cosa non va. Più complesso è spremere le meningi per proporre soluzioni costruttive e realizzabili. Produrre critiche fini a se stesse non è di stimolo all’operato dell’amministrazione, ma risulta essere il solito attacco strumentale". Quindi il circolo Pd di Avenza elenca quali sono le strategie in atto per risollevare le sorti di Avenza, anche per quanto riguarda il degrado. "È interesse primario del circolo Pd di Avenza monitorare i molti disagi del territorio – prosegue lo scritto –, insistendo affinché soluzioni praticabili vengano messe in atto con tempistiche e modalità certe, prendendosi anche l’impegno di comunicare i molti passaggi che sono già stati intrapresi da parte dell’amministrazione comunale e che potranno essere integrati da eventuali proposte che i cittadini potranno avanzare. Abbiamo già calendarizzato una serie di incontri proprio per rendere partecipi tutti di come si sta procedendo, cogliendo eventuali suggerimenti volti a migliorare i servizi su Avenza".