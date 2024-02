"Incontri dedicati a musica e lettura per i più piccoli: appuntamento venerdì alle 16,30 nella biblioteca ’Lodovici’"

Venerdì alle 16,30 nella biblioteca ’Lodovici’ nuovo appuntamento con l’iniziativa dedicata a musica e lettura. Si tratta del ciclo di incontri dedicati ai bambini da zero a sei anni voluti dal Comune e organizzati in collaborazione con i volontari ‘Nati per leggere’ e gli operatori ‘Nati per la musica’. Una serie di appuntamenti della biblioteca di piazza Gramsci per avviare alla lettura i più piccoli e i loro genitori. Il ciclo di incontri rientra nell’ambito dei programmi di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della lettura e della musica in età precoce. L’altro appuntamento in biblioteca con ‘Nati per leggere’ è in programma per le 10,30 di sabato 24 febbraio. L’ingresso è libero. Per informazioni

0585 64.14.72, oppure scrivere una mail a [email protected].