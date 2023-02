Parlare per ricordare. L’amministrazione comunale di Aulla ha intenzione di far sì che il Giorno della Memoria entri nel cuore di tutti, quindi parlarne soprattutto nelle scuole affinché i ragazzi abbiano bene a mente cos’è accaduto negli anni ’30 e ’40 del secolo scorso in Europa, non sia disperso l’enorme tributo di sofferenza di milioni di persone. Per questo la sezione intercomunale di Licciana Nardi, Aulla, Comano e Podenzana dell’Anpi, in collaborazione con Comune e sezione Anmig di Aulla e Lunigiana, organizza due incontri nelle scuole aullesi: stamani alle 10 al liceo classico Leopardi e domani, alle 10,30, nella scuola media ‘Dante Alighieri’. Intervengono la professoressa Laura Cabib per parlare de ”Le vicende degli ebrei italiani dopo le leggi razziali del 1938: testimonianze dal diario della famiglia Cabib”, e la dottoressa Susanna Baldi per illustrare "La pianificazione del male nei lager: le risorse psichiche dei sopravvissuti".