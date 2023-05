"Incompatibile il ruolo di Rivieri È candidato e in commissione"

MASSA

"Rivieri candidato e membro della commissione elettorale: è possibile?". A chiederlo con una lettera indirizzata al Prefetto Guido Aprea, alla commissaria prefettizio Maria Rosa Trio, al segretariato generale del Comune è il candidato al consiglio comunale Stefano Benedetti, che sostiene Marco Guidi. Nello specifico Benedetti parla di "incompatibilità di un componente della commissione elettorale circondariale. Vi informo che il componente della commissione Mauro Rivieri, risulta essere incompatibile nel proprio ruolo, perché attualmente candidato ufficiale della lista di Forza Italia, coalizzata con l’ex sindaco Persiani alle prossime elezioni di Massa che si svolgeranno domenica e lunedì. È bene chiarire che la commissione in oggetto svolge il ruolo di controllore delle elezioni e quindi pare ovvio che un componente candidato che controlla se stesso è palesemente in conflitto e quindi incompatibile".

"Tra le attività maggiori della commissione elettorale – prosegue –, c’è l’esame delle operazioni compiute dall’ufficio elettorale, le revisioni semestrali, i ricorsi, l’elenco degli aventi diritto al voto , l’esame e l’ammissione delle candidature e quindi non è solo un problema di opportunità, ma un vero e proprio caso di incompatibilità".

"Mi domando – prosegue – se il candidato a sindaco Francesco Persiani, peraltro anche sindaco uscente, non fosse al corrente di questa situazione, perché al contrario sarebbe molto grave, considerato che il Rivieri è candidato in una delle sue liste. Invito il prefetto ad accertare l’esistenza o meno dell’ incompatibilità da me esposta e quindi ad intervenire con tutti gli strumenti a sua disposizione per normalizzare e legalizzare la situazione. Lo invito, inoltre, a verificare se i lavori delle commissioni elettorali che si sono svolte in questo ultimo periodo, siano da considerarsi legali e legittime".