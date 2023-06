Inclusione e ascolto L’impegno nel sociale di Mangiaracina "Guardo alle persone"

di Alfredo Marchetti

Un traguardo conquistato dopo anni di impegno tra la gente, con determinazione e costanza. La nomina ad assessore a Sociale, Famiglia e Disabilità, Valorizzazione delle periferie, arriva per Francesco Mangiaracina come una sorta di riconoscimento per una lunga carriera politica (nonostante la giovane età) che lo vede oggi tra gli esponenti più rappresentativi della Lega. Per anni si è impegnato nel sociale fuori da palazzo civico: oggi siede nella ‘stanza dei bottoni’, grazie alle 656 preferenze che l’hanno incoronato come il più votato della coalizione di centrodestra. Il neo assessore leghista racconta l’inizio della sua esperienza amministrativa con il sindaco Francesco Persiani.

Come ha trovato il settore Sociale e quali saranno i primi interventi?

"Ho trovato un personale qualificato, operativo e sul pezzo, che ha lavorato anche nei mesi di ’vuoto politico’. Ho incontrato in questi giorni tutti componenti degli uffici del settore. Come primo intervento c’è da chiudere la partita dei centri estivi, nei prossimi giorni porterò a termine anche il tema del Bonus Tari".

È al governo con componenti che un tempo erano di sinistra: come si trova?

"Conoscevo la coalizione prima delle elezioni. Quando si tratta di risolvere problematiche di interesse collettivo vedo le persone e non i partiti, per questo sono felice di collaborare anche con persone che vengono da esperienze politiche diverse dalla mia. Nel mio percorso politico ho sempre dialogato con tutti, basti pensare che ho avuto a che fare anche con amministrazioni di sinistra, nel rispetto dei ruoli".

Si aspettava la nomina ad assessore?

"L’assessorato corona un percorso tra la gente e con il partito: la vedo come il ragionamento di un sindaco, che ringrazio, che conosce la città, sa chi fa politica e ha deciso la figura per ricoprire questo incarico con esperienza nei settori".

Emergenza abitativa e case popolari: quali misure per snellire i tempi di assegnazione?

"Sto incontrando Gaia, Erp, ma sono aperto anche a confronti con altri soggetti che toccano i miei settori. Mi impegnerò fortemente per efficientare la macchina, a partire dall’uscita del nuovo bando sulle case popolari, per il quale ho intenzione di rispettare la scadenza tra fine estate e inizio autunno. L’attenzione da parte mia sarà alta, si tratta di una tematica sulla quale mi sono impegnato molto e l’amministrazione ha lavorato tanto in passato".

Aiuti economici: solo agli italiani o anche agli stranieri?

"Mi atterrò a quelli che sono i requisiti di legge. Le scelte saranno sotto un indirizzo politico, a favore dei più deboli, ma seguendo le norme".

Valorizzazione periferie: quali prospettive?

"Ho in mente vari progetti che conoscerete più avanti che vanno a toccare tutte le periferie. Durante il mio impegno politico mi sono occupato di valorizzarle attraverso eventi, ma è presto per parlarne, approfondiremo i progetti più avanti. Sono un assessore che viene dal basso, le periferie mi stanno molto a cuore".

Disabilità: il primo passo che intende fare?

"Intendo essere inclusivo concretamente, nell’ascolto e trattando alla pari queste famiglie. Insomma, esserlo davvero, non solo nella forma".