Incidente sulla variante: giovane ferito

Ennesimo incidente il 25 aprile nel punto di innesto della variante che conduce a Gragnola, punto d’ingresso quindi per la valle del Lucido. Una zona trafficata ma pare che questa volta sia stato il manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia, a provocare lo scontro tra un fuoristrada, guidato da un giovane della zona che scendeva dal viadotto, e una Wolkswagen Polo che accedeva alle rampe. In quel momento si trovava a passare sul luogo del sinistro una squadra di volontari della Protezione Civile Ser Fir Cb di Fivizzano, reduci dal servizio alla fiera di San Marco a Soliera, con il presidente Maurizio Pietrini. Hanno subito allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati il maresciallo Russino della Stazione di Monzone e una pattuglia dei carabinieri di Fivizzano per i rilievi. Un’autoambulanza della Pubblica Assistenza 118 ha condotto quindi un passeggero della Polo all’Ospedale di Fivizzano dove è stato trattenuto per accertamenti.

Roberto Oligeri