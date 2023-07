Incidente sulla nazionale 63, 4 feriti fortunatamente non gravi

Paura sulla nazionale 63 del Cerreto, martedì mattina all’altezza dell’incrocio per la borgata di Vendaso, un automobilista ha affrontato l’insidiosa curva presente in quel tratto finendo contro il parapetto del muro dalla parte opposta. "Ha preso la curva troppo alla larga - ha detto un testimone - andando sbattere con violenza contro il muro. Una fortuna che l’auto non si sia cappottata, grazie a un cordolo di cemento alto 30 centimetri che ne ha bloccato la corsa". Subito sul posto i carabinieri della Stazione di Fivizzano al comando del maresciallo Panzanelli. I 4 occupanti il mezzo erano feriti per fortuna non in modo grave. Il mezzo è stato recuperato dal carro attrezzi dell’Autofficina Vegnuti di Fivizzano.

R.O.