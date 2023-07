Incidente stradale in Versilia, 20enne trasportato in codice rosso al Noa

Spaventoso incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì. Un 20enne è stato vittima di uno scontro mentre era a bordo della sua moto: per cause ancora da accertare pare che il mezzo si sia andato a scontrare contro un’auto, in zona Castagnola, sull’Aurelia. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Dopo alcuni minuti sono arrivati sul posto i carabinieri della compagna di Massa e i volontari del 118 con il medico. Il ragazzo è stato preso in consegna dagli sanitari, che l’hanno portato d’urgenza, in codice rosso, al Noa. Vista la gravità dello stato di salute del ragazzo, una serie di fratture, il centauro è stato traferito immediatamente all’ospedale di Cisanello.