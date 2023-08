Grave incidente al porto: operaio in codice rosso

Marina di Carrara, 26 agosto 2023 – Incidente sul lavoro questa mattina al porto di Marina di Carrara nel varco di levante. Un operaio, che non è in pericolo di vita e di cui non si conoscono ancora le generalità, è rimasto ferito a una mano riportando un trauma da schiacciamento.

Secondo la ricostruzione, all'uomo sarebbe rimasta la mano sotto a un muletto. Avvertiti i soccorsi, l'operaio è stato portato in codice rosso da dinamica, ma non è in pericolo di vita, al pronto soccorso dell'ospedale Apuane di Massa.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta l'ambulanza infermieristica di Marina di Carrara. Sono stati avvertiti a seguito dell'incidente anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro del Pisll.