Incidente a Montignoso, scontro auto-motorino: gravi due minorenni

Intervento del Pegaso (foto di repertorio)

Massa Carrara, 25 febbraio 2023 – Grave incidente stradale a Capanne di Montignoso (Massa Carrara) nella sera di venerdì 24 febbraio. Per cause in via di accertamento, un’auto e un motorino si sono scontrati. E nello schianto sono rimasti feriti gravemente i due ragazzi di 16 e 17 anni che erano sopra al mezzo a due ruote.

Entrambi hanno avuto lesioni agli arti inferiori. Il giovane di 16 anni è stato portato in codice rosso, con l'elisoccorso Pegaso, all'ospedale di Cisanello di Pisa; quello di 17 anni in codice rosso all'ospedale Apuane di Massa. Intervenuti anche soccorritori dell'automedica e dell'ambulanza della Croce Bianca di Querceta e della Pubblica Assistenza di Massa. Accertamenti della polizia.