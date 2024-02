Operaio colpito al volto da un gancio della gru, è grave. Aperta un’indagine

Carrara, 23 febbraio 2024 – Non è in pericolo di vita l’operaio che ieri mattina è stato colpito al volto da un gancio mentre era sul posto di lavoro. L’uomo, un 59enne di Castelnuovo Magra, è ancora ricoverato all’ospedale pisano di Cisanello per un importante trauma facciale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 all’interno della ditta Com.fer.ca. di viale Galilei ad Avenza, dove il titolare e gli altri dipendenti sono ancora sotto choc. L’operaio ferito è uno dei dipendenti più esperti e più anziani della Com.fer.ca, un’azienda mai saltata alle cronache per disordini o incidenti. Molto probabilmente si è trattato di un evento accidentale. Ma saranno le indagini della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll), a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Ieri i tecnici del servizio di prevenzione dell’Asl hanno ascoltato tutti i colleghi di lavoro e quanti si trovavano sul piazzale. Intanto come da prassi in caso di incidenti sul lavoro è stata aperta un’indagine, ma in merito a questo episodio non ci sono indagati.

Secondo una prima ricostruzione (ancora in fase di accertamento, come detto la dinamica è in carico al servizio Pisll) fatta dalle forze dell’ordine l’operaio mentre stava movimentando delle lastre di metallo da un magazzino all’altro e stato colpito al volto da un gancio di ancoraggio, che sembra si sia staccato all’improvviso andandolo a colpire sul volto e frantumandogli gli occhiali.

Al dipartimento di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro il compito di capire come mai quel gancio si sia staccato all’improvviso colpendo il 59enne in pieno viso. "Appena è stato colpito siamo subito accorsi in suo aiuto – raccontano dall’azienda di metalli e leghe di viale Galilei, una delle più blasonate del settore –. L’uomo è stato colpito al volto e l’urto ha spaccato gli occhiali protettivi, aveva parecchio sangue sul viso, ma non ha mai perso conoscenza ed è sempre rimasto vigile. La moglie del titolare ha accompagnato la moglie del ferito a Cisanello. È uno dei nostri operai più esperti e che è da più tempo con noi. Aveva il ruolo di capo cantiere ed era legato a tutti noi da amicizia e affetto". L’operaio è stato trasportato a Cisanello in codice rosso a bordo dell’elisoccorso Pegaso, mentre sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri, l’ambulanza infermieristica India di Carrara e gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. I rilievi e le testimonianze dei colleghi di lavoro saranno fondamentali per ricostruire la dinamica del sinistro, ma dalle prime indagini sul piazzale di manovra è risultato tutto a norma. Al momento l’operaio ferito sembra che indossasse tutti i presidi richiesti sul posto di lavoro, a cominciare dagli occhiali protettivi, che si sono spaccati a causa dell’impatto con il gancio.