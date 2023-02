Incidente in motorino: gravi due minorenni

Tremendo incidente venerdì notte: due minorenni finiscono in ospedale con lesioni agli arti inferiori. Un gran boato è stato sentito dai residenti di via Padreterno all’altezza dell’asilo nido di Montignoso, in località Capanne. Un incidente stradale ha scosso la tranquilla notte del paese intorno alle 23,45. Per cause ancora da accertare due ragazzini, 16 e 17 anni, a bordo di un motorino di piccola cilindrata si sono scontrati con un’auto utilitaria.

L’impatto è stato tremendo. I due giovani sono stati scaraventati alcuni metri di distanza dal mezzo seriamente danneggiato dallo scontro con l’auto. Immediati sono arrivati sul posto i volontari del 118, un’automedica di Querceta, l’ambulanza della Croce bianca sempre di Querceta e della Pubblica assistenza di Massa. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni residenti della strada che porta al presidio dell’Asl in via Sforza, usciti per comprendere le cause del forte boato che era stato sentito pochi secondi prima.

I medici hanno compreso da subito che le condizioni di salute dei due minorenni erano serie. All’aeroporto del Cinquale è stato attivato il Pegaso 3: il conducente è stato immediatamente portato sul luogo del decollo per essere trasferito con l’elicottero d’urgenza all’ospedale di Cisanello. Non è in pericolo di vita, ma l’impatto è stato importante, tanto da riportare fratture alle gambe. I dottori stanno lavorando senza sosta per salvargli il piede destro. L’amico di 16 anni invece è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane: il giovane ha riportato la frattura del femore e ieri pomeriggio è stato sottoposto a un’operazione per evitare che riporti in futuro problemi nel camminare.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti di polizia, che hanno preso i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire la completa dinamica dell’incidente. Nei primi minuti i presenti avevano pensato che l’impatto fosse più serio, fortunatamente la gravità del sinistro si è, nel corso della nottata, ridimensionato.