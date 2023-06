Incidente in cava: piede fratturato durante il lavoro

Poteva andare peggio, all’uomo che ieri mattina presto si è infortunato a Colonnata. Per fortuna alla fine se l’è cavata con una piccola frattura ad un piede. Il fatto è accaduto poco dopo l’alba in cava Piastriccioni. L’uomo era regolarmente al lavoro insieme ai suoi colleghi. Malgrado la dinamica dei fatti debba essere ancora accertata con precisione, sembra che durante una manovra un piede sia rimasto incastrato in una fenditura della parete rocciosa intorno alla quale lui e i suoi colleghi stavano lavorando. Il dolore è stato forte ma gli altri operai hanno subito dato l’allarme. Sul posto è immediatamente giunta l’ambulanza inviata dal 118 che ha trasportato subito il ferito in ospedale. Per fortuna le sue condizioni sono apparse abbastanze buone. Adesso l’uomo è ricoverato nel reparto di ortopedia.