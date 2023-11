Incidente in cantiere. Ferito operaio

Operaio di Carrara rimane ferito durante le operazioni di costruzione di un’imbarcazione. E’ successo ieri in un cantiere navale sul viale San Bartolomeo a Spezia. Il giovane di 31 anni sarebbe rimasto ferito a seguito del cedimento di un’attrezzatura sotto la quale stava lavorando. In fase di accertamento le dinamiche dell’incidente, al lavoro i tecnici dell’ispettorato del lavoro. L’uomo avrebbe subito la frattura di una gamba. Sul posto l’ambulanza della pubblica assistenza di Spezia. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.