Incidente con l’auto appena rubata Arrestato un giovane a Marina I carabinieri lo prendono nella fuga

Ruba un’auto e scappando fa un incidente. Un giovane tenta il furto di un’auto colpendone un’altra dopo pochi metri: arrestato immediatamente dai carabinieri. Il curioso episodio ha visto protagonista un 24enne originario del Senegal la scorsa domenica notte in via Vicinale Macchia a Marina.

L’uomo ha provato nottetempo a mettere in atto il furto di un’auto parcheggiata sotto l’abitazione del proprietario, senza però riuscirci. Il senegalese infatti, una volta messa in moto l’auto, è andato subito a sbattere contro un altro veicolo che si trovava in sosta nelle vicinanze. I carabinieri, diretti dal maggiore Cristiano Marella, giunti sul posto, hanno prima prestato soccorso al conducente e poi lo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Il giovane extracomunitario ha patteggiato una condanna a sedici mesi di reclusione, oltre al pagamento di trecento euro di multa. Il 24enne arrestato dagliuomini dell’Arma si porta dietro una sfilza di precedenti giudiziari alle spalle e l’episodio del furto d’auto è solo l’ultimo di una serie di reati, come da lui ammesso davanti al giudice. Ricostruendo la dinamica dell’accaduto, domenica notte a Marina, il giovane originario del Senegal si è intrufolato dentro una Golf parcheggiata in via Vicinale Macchia, e poi è partito di gran carriera utilizzando il duplicato delle chiavi che ha trovato nell’abitacolo.

La sua fuga, però, è durata solo qualche centinaio di metri, perché l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere prima contro un muretto, e poi contro un’altra autovettura regolarmente parcheggiata nei paraggi. Durante la perquisizione effettuata, i militari dell’Arma dei carabinieri gli hanno trovato addosso un portafoglio e un borsello di cui però nel momento, il giovane non ha saputo giustificarne il possesso.

Durante l’interrogatorio in udienza, il 24enne ha poi dichiarato di averli rubati da altre autovetture, senza però specificare quando e con quali tempistiche. Terminato il processo, il giovane extracomunitario è stato portato in carcere a Massa. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire se prima del suo arresto abbia commesso altri furti nella zona, visto che aveva candidamente ammesso davanti al giudice di essere un ladro seriale.