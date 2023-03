Anziana schiacciata da un’auto, gravissima ultraottantenne

Soccorsi (foto di repertorio)

Carrara, 12 marzo 2023 - L’auto in retromarcia ha spinto a terra la donna che stava camminando e le è passata sopra. Ha 82 anni la donna travolta ieri ieri ad Avenza ed ora è ricoverata in prognosi riservata al Noa. Sotto choc invece la 79enne che era alla guida dell’auto. L’incidente ieri verso le 11 in via Provinciale Avenza attorno alle 11 dall’ultra settantenne, dove poco dopo sono arrivati i soccorritori sull’ambulanza a sirene spiegate. Schiacciata dalle ruote dell’auto dopo essere finita a terra, l’anziana ha riportato gravi lesioni in tutto il corpo: frattura del bacino, trauma cranico e agli arti. L’ultraottante, che vive vicino all’hotel Sergio di via Provinciale Avenza, forse stava rientrando o uscendo da casa quando l’auto in retromarcia (forse a causa della chiusura del passaggio a livello del treno) l’ha travolta e schiacciata.

L’anziana è rimasta a terra senza sensi dopo aver sbattuto con violenza la testa sull’asfalto. Immediati i soccorsi: i sanitari dell’équipe di emergenza l’hanno trovata priva di conoscenza. Un via vai di persone concitate, molti hanno cercato di aiutare l’82enne ferita, e tra loro anche l’anziana alla guida dell’auto che, secondo le testimonianze, non si sarebbe accorta della sua presenza. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Pubblica assistenza che l’ha trasportata in ospedale in codice rosso. E’ intervenuta una pattuglia della polizia municipale che ha raccolto gli elementi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro e ascoltato i testimoni e chi ha cercato di portare i primi soccorsi alla donna. Alla donna alla guida, come da prassi, è stata preventivamente tolta la patente e fatti i necessari acceramenti.