"Inchiesta per capire le criticità"

"Abbiamo seguito i campionamenti di acque e fanghi di sedimentazione al Lago di Porta, organizzati dal Comune di Pietrasanta, che ha raccolto i dubbi e le perplessità sullo stato di salute del lago e delle specie che lo abitano". Il “Comitato dei cittadini per la chiusura di Cava Fornace“ spiega che "il Comune di Pietrasanta, con Giovannetti e Gliori in testa, sostiene con fermezza la necessità che all’interno del PAUR – provvedimento autorizzatorio unico regionale – che determinerà il futuro della discarica di Cava Fornace, sia attivata l’inchiesta pubblica che potrà consentire con una partecipazione più estesa di approfondire le criticità contribuendo a definire ancora più compiutamente il contesto ambientale. Speriamo che anche la nuova giunta che seguirà alle imminenti elezioni comunali pietrasantine, sia ancora allineata su questo tema".

"Ormai – aggiunge il comitato – siamo abituati, purtroppo, a politici come Lorenzetti e Giani che in campagna elettorale promettono di chiudere la discarica e poi inesorabilmente dimenticano ogni parola detta. Le tante criticità, dalla fragilità idrogeologica alla presenza di falde acquifera, dalla prossimità del Lago di Porta alla vicinanza dei centri abitati, determinano come sia necessario stoppare per sempre i conferimenti e procedere con la bonifica di quel sito. E invece rimarchiamo come anche sull’inchiesta pubblica da Montignoso ci sia solo silenzio. Né sindaco Lorenzetti, né assessore Francesconi la promuovono, strumento democratico in un percorso decisivo per la discarica. Non comprendiamo la ritrosia di alcuni soggetti a sostenere il comitato e le associazioni sull’inchiesta, quasi sembra che ne venga temuto il risultato. In attesa della pubblicazione del PAUR – chiudono i cittadini – invitiamo tutti ancora a pensare come sia necessaria una forte azione plurale a tutela del nostro territorio che veda impegnati coralmente politici, associazioni e cittadini. Perché non prevalga il profitto sull’ambiente, il business sulla salute, come sciaguratamente troppe volte è accaduto, con danni irreparabili".