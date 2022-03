Bosco in fiamme in Lunigiana, attivati elicotteri e Canadair

Pontremoli (Massa Carrara), 11 marzo 2022 - Bosco in fiamme a Torrano, nel comune di Pontremoli. L'incendio è scoppiato questa mattina; squadre di operai della Unione comuni Lunigiana e volontariato Aib operano a terra con molta fatica a causa della forte pendenza e della mancanza di strade di accesso, impiegando attrezzi manuali per lo spegnimento e la bonifica del fronte, come spiega il Coordinamento Volontariato antincendi boschivi Toscana.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha dato notizia dell'intervento di due elicotteri regionali e dell'attivazione dei Canadair. Ci sono infatti zone inaccessibili via terra.