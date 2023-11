Incendio di Avenza, il recupero degli alloggi Firmata l’ordinanza per l’intervento

Carrara, 23 novembre 2023 – Ieri (22 novembre) la sindaca Serena Arrighi ha firmato l’ordinanza per la messa in sicurezza del condominio Erp al numero 11 di via Pucciarelli, quello interessato dall’incendio dello scorso sabato, che ha svegliato con un boato tutta Avenza. Dopo il rogo lo stabile era stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco ed era stato vietato l’accesso agli appartamenti. L’ordinanza fa seguito alle relazioni presentate dai vigili del fuoco e dai tecnici Erp, che in questi giorni hanno ultimato la descrizione dei danni.

Con questa ordinanza si possono togliere i sigilli e fare partire i lavori di messa in sicurezza dell’edificio. L’ordinanza nello specifico riguarda 20 dei 27 nuclei familiari che erano stati fatti evacuare, dopo che sabato mattina aveva preso fuoco l’appartamento di Andrea Marchi (57 anni) detto Tarsilla. L’uomo ancora intubato è tenuto in coma farmacologico all’ospedale di Cisanello, dove era stato portato con l’elicottero Pegaso a causa delle ustioni di secondo e terzo grado provocate dalle fiamme divampate nel suo appartamento. Marchi è ancora in prognosi riservata e ha una frattura al femore, oltre a importanti ustioni agli arti inferiori. Sarà l’indagine aperta dalla Procura a chiarire le cause dell’incendio divampato nel suo appartamento, e se si tratti di incendio doloso o colposo. Secondo la relazione consegnata da Erp al Comune per gli alloggi di via Pucciarelli si tratta di interventi abbastanza veloci per la maggior parte degli alloggi: pulizia, verifica degli impianti elettrici e idraulici e sostituzione dei vetri degli infissi, scoppiati a causa dell’incendio. A differenza dell’appartamento di Marchi e quello del piano superiore, dove è crollato il solaio e per cui serviranno interventi radicali.

La sindaca in sostanza ha disposto per Erp e i proprietari degli appartamenti il "divieto di accedere all’intero fabbricato". Per poter far ritorno alle singole abitazioni "dovranno essere conclusi i lavori di ripristino – prosegue l’ordinanza –, che per ogni appartamento saranno indicati dal tecnico incaricato e dovrà essere consegnata relazione di tecnico abilitato attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza di ogni singolo appartamento". La sindaca Arrighi ha inoltre disposto "di presentare entro sette giorni dalla notifica della presente ordinanza, una relazione a firma del tecnico abilitato che relazioni in merito all’intervento di messa in sicurezza dell’intero immobile che si intende attuare". In caso di inadempienza i residenti del civico 11 di via Pucciarelli ed Erp saranno denunciati all’autorità giudiziaria.