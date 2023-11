Incendio ad Avenza . La relazione dell’Erp. Crollato un intero solaio

Sarà firmata stamani dalla sindaca Serena Arrighi l’ordinanza per la palazzina di via Pucciarelli devastata dall’incendio scoppiato lo scorso sabato. Si tratta di chiarire per quanto tempo le 15 famiglie dovranno lasciare i relativi appartamenti per consentire le opere di ristrutturazione necessarie al recupero e alla restituzione dell’agibilità. In questi giorni i tecnici dell’Erp hanno effettuato sopralluoghi per verificare quali siano gli interventi necessari per mettere lo stabile in sicurezza e consentire ai residenti di rientrare nelle proprie case. Ieri l’Erp ha consegnato unarelazione al Comune in cui siparla di opere relativamente veloci per tutti gli alloggi che dovranno essere ripuliti e verificati negli impianti elettrici e idraulici. Inoltre essendo saaltati tutti i vetri dell’edificio sarà necesasrio ripristinare tutti gl iinfissi. Più critica la questione per tre appartamenti, quello di Marchi e quello al piano superiore dove è crollato il solaio per i qu ali le problematiche sono molto più serie. Una radicale opera di ritrutturazone sarà necessaria anche per l’appartamento adiacente. Il palazzo è ancora sotto sequestro e appena tolti i sigilli i tecnici potranno provvedere agli interventi.

Intanto le condizioni di Andrea Marchi, l’uomo di 57 anni che avrebbe originato l’incendio, sono ancora stazionarie e la prognosi è sempre riservata. Ieri gli hanno effettuato innesti alle gambe per consentire ai tessuti di ricostituirsi, dal momento che l’ustione interessa in gran parte gli arti inferiori. Stamani i sanitari del centro grandi ustioni dell’ospedale pisano di Cisanello decideranno se operarlo alla gamba per la frattura del femore sinistro. Tuttavia l’ultras rimane in coma farmacologico e ancora intubato dal momento che non si sa ancora il livello del danno polmonare.

Sull’episodio che ha seminato profondo sgomento in tutta Avenza, svegliata all’alba da una colonna di fumo nero che si levava dal palazzo, la procura ha aperto un’inchiesta per incendio che non è ancora chiaro se sarà doloso o colposo. Titolare del fascicolo aperto è il pubblico ministero Elena Marcheschi che al momento non ha iscritto nessuno nel registro degli indagati che è ancora contro ignoti. .