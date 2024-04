Incendio a Pasquetta. A fuoco un garage. Tre persone intossicate. Traffico paralizzato

Un incendio ha interessato un garage di una abitazione in via Aurelia ovest, a pochi passi dalla rotonda, a Romagnano. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno completamente distrutto il locale sottostante l’abitazione, ’divorando’, di fatto, tutto il materiale che era conservato al suo interno.

La chiamata ai vigili del fuoco è scattata intorno alle 12: sul posto sono arrivati i soccorsi, con tanto di autoscala. Fuori dal garage, in pochi minuti, si è sprigionata una lingua nera di fumo, che è stata vista dai vicini e dagli automobilisti che stavano sull’Aurelia.

A farne le spese sono state tre persone: un uomo del ’57, il quale avrebbe respirato il fumo tossico. L’uomo è stato curato sul posto dai soccorsi, non ha avuto bisogno di essere portato in ospedale. In via precauzionale invece, altre due persone sono state trasferite al Noa per accertamenti.

Il locale interessato dal rogo è stato completamente devastato dalle fiamme. I vigili del fuoco sono chiamati ora a fare chiarezza sulla dinamica del rogo che si è sprigionato la mattinata di Pasquetta. Sul posto anche la polizia.

Durante tutte le operazioni di bonifica il traffico sull’Aurelia è stato dirottato nelle arterie parallele, per permettere ai soccorsi di lavorare in perfetta sicurezza. Non sono mancate code sulla principale strada provinciale, causate dal traffico che si è formato in pochi minuti. Le operazioni da parte dei vigili del fuoco sono andate avanti per circa due ore.