Incendio a Fivizzano: La Vab evita il peggio

I volontari della Vigilanza antincendio boschivi della sezione di Bardine-San Terenzo sono dovuti intervenire con un apposito fuoristrada munito di cisterna, manichette e tutto l’occorrente per domare un incendio che si era sviluppato in località La Piastra in un coltivo situato nella vicina campagna in prossimità del paese. A quanto risulta, il fuoco avrebbe avuto origine in un terreno in cui era stato sfalciato il fieno e dove qualcuno avrebbe acceso il fuoco per abbruciare probabilmente i residui dello sfalcio. Le fiamme, spinte da un vento fortissimo, avevano iniziato a propagarsi in un vicino oliveto abbandonato con il grave rischio d’estendersi ,incontrollate, nei boschi circostanti. Fortunatamente qualcuno si è accorto del pericolo ed ha lanciato l’allarme. La Vab del paese è subito intervenuta con alcuni volontari che hanno effettuato il primo intervento riuscendo ad arrestare le fiamme. Successivamente sono giunti i Vigili del fuoco di Aulla per la bonifica del terreno raggiunto dalle fiamme. Il tempestivo intervento delle squadre del soccorso hanno scongiurato un gravissimo pericolo. Nei pressi del luogo dove sono sprigionate le fiamme non solo vi sono alcune baracche rurali ma insiste anche un bel casolare antico di proprietà di un cittadino straniero, con gronda e infissi in legno. Ricordiamo che la Regione Toscana ha deciso di ripristinare il divieto assoluto di abbruciamento di vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale fino a domenica 24 settembre compresa.

Roberto Oligeri