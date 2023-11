Incarico per un anno alla Fondazione Monasterio

Un incarico alla Fondazione Monasterio per laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in anestesia e rianimazione. Il bando, in scadenza il primo dicembre, prevede il conferimento di un incarico annuale in libera professione. Il professionista dovrà svolgere supporto alle attività della Uoc Anestesia e Rianimazione con particolare riferimento a gestione in sala operatoria e nel laboratorio di emodinamica del paziente cardiopatico congenito; gestione del paziente critico pediatrico cardiologico e cardiochirurgico, in terapia intensiva pediatrica. Le domande per la partecipazione alla selezione devono essere spedite esclusivamente tramite l’utilizzo di posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo [email protected]. Altre informazioni alla sezione ‘lavora con noi’ sul sito della Fondazione Monasterio.