Inaugurazione in musica al Bivacco Aronte di Massa: Torna il rosso

Il Bivacco Aronte è tornato allo storico colore rosso dopo l’importante intervento di restauro e recupero effettuato per conto del Cai di Massa con il supporto di volontari e il contributo del Parco Alpi Apuane. E’ pronto a riaprire le sue porte agli escursionisti al Passo della Focolaccia con un’inaugurazione in grande stile domani: il concerto alle 10,30 del ‘Sestetto di Ottoni della Cappella Sistina’ inserito nella rassegna Musica sulle Apuane. Suonano Giuseppe Calabrese e Maria Eleonora Ecca (corni), Domenico Agostini e Samuele Del Monte (trombe), Marco Ferrari (trombone), Antonello Bottoni (tuba). Lo spettacolo è gratuito senza obbligo di prenotazione. Arrivare al luogo dell’evento, a oltre 1.600 metri di altezza, non è facile: un’escursione di 3 ore su sentieri impegnativi.

Due i percorsi suggeriti: l’anello di Campocatino percorrendo i sentieri Cai 177, 148, 35 e 147 oppure da Val Serenaia e Orto di Donna percorrendo sui sentieri 178, 179 e 180. Per l’occasione la sezione di Massa del Cai organizza inoltre l’escursione ‘Alba sul Monte Tambura’. Si parte oggi alle 17.30 dal Pomerio Ducale per raggiungere Resceto, seguendo la Via Vandelli fino ai Campaniletti. Notte sotto le stelle alla finestra Vandelli o al rifugio. La vicinanza al “Nello Conti” permette di cenare (prenotazione obbligatoria) e rifornirsi di acqua. Ognuno dovrà avere con sé acqua e cibo, materassino e sacco a pelo. Domattina alle 4.30 partenza per vedere l’alba sulla vetta della Tambura a 1.890 metri di altezza, poi lungo il percorso di cresta si arriva al Passo della Focolaccia e al Bivacco Aronte per assistere al concerto e all’inaugurazione.