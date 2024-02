"Inaugurazione delle panchine 'miramonti' e 'miramare' al Pian della Fioba: un gesto di valorizzazione del territorio"

Non poteva esserci inaugurazione più suggestiva per le due nuove panchine al Pian della Fioba, battezzate miramonti e miramare. Sono state definite ‘panchine fra le nuvole’ e grazie all’effetto della caligo che è salita dal mare, nel pomeriggio di domenica sembrava proprio di volare su un mare di nubi. Un’iniziativa organizzata da Aquilegia e Il Sentiero, le associazioni che gestiscono l’orto botanico Pellegrini-Ansaldi e il rifugio Città di Massa.

La ‘miramonti’ è stata realizzata su un piccolo sperone roccioso dove è stato effettuato il ripristino dei vecchi sentierini realizzati negli anni ‘60 al Pian della Fioba e da dove parte l’Anello della Maestà che arriva fino alla Foce di Antona. Vicino al rifugio è stata invece posizionata la panchina ‘miramare’. Un intervento che nelle intenzioni degli organizzatori vuole essere un piccolo e ulteriore tassello nella valorizzazione del Pian della Fioba, che va ad aggiungersi alla segnaletica indicante i sentieri della zona e alle bacheche con la mappa escursionistica oltre a tutti i lavori di pulizia e manutenzione in collaborazione anche con il Cai di Massa.

"Si tratta di una piccola cosa che va a sommarsi a tante altre piccole azioni di cura portate avanti negli anni per valorizzare Pian della Fioba – sottolinea il presidente di Aquilegia, Andrea Ribolini -. L’idea di realizzare quella miramonti su un cucuzzolo retrostante il rifugio del CAI Massa era nata grazie una foto panoramica degli anni ‘60, affissa nella sede dello stesso CAI, in cui erano ben evidenti sentierini in sasso e staccionate di legno. Il primo lavoro è stato quindi quello di far affiorare nuovamente una parte di quei sentierini, che nel frattempo si erano infrascati al punto da divenire quasi impraticabili. Il materiale per le panchine, a costo e chilometro zero, è quello di un abete bianco schiantatosi per il vento due anni fa e che avevamo tenuto appositamente da parte. Domenica è stata una delle più belle giornate che abbia mai vissuto al Pian della Fioba in oltre una decina d’anni: tanti amici e familiari, un bel miscuglio di persone che in maniera più o meno inaspettata si sono ritrovate e sono state bene insieme".

Una quarantina di persone hanno partecipato alla giornata con pranzo sociale al rifugio, visita all’orto botanico guidata da Elena Alberti, incentrata sulle piante vernali in fiore in questo momento al Pian della Fioba, suo argomento di tesi di triennale a biologia e tramonto in vetta reso unico grazie all’effetto di caligo.

Francesco Scolaro