Inaugurazione amara. Polemiche alla riapertura del ’Ridotto’ agli Animosi: "Doveva essere rinviata"

Inaugurazione con polemica per il Ridotto degli Animosi fresco di restauro. Il consigliere di opposizione Simone Caffaz non ha gradito che l’inaugurazione sia andata in scena con un lutto regionale in corso, quello chiesto dal presidente Eugenio Giani dopo la morte degli operai nel cantiere fiorentino della nuova Esselunga. Anche se la sindaca Serena Arrighi ha chiesto un minuto di silenzio in memoria delle vittime, e spiegato che "non era possibile fermare la macchina in corsa". Ad inaugurare sabato pomeriggio il ritrovato Ridotto in tutto il suo splendore, è stata la cantante lirica Luz del Alba Rubio accompagnata al piano dal maestro Cesare Goretta. Nel pubblico anche l’ex assessore alla cultura Giovanna Bernardini e l’ex sindaco Francesco De Pasquale, a testimoniare quanto sia stato lungo il progetto di restyling. La fine del concerto è stata salutata con il buffet realizzato dagli studenti dell’alberghiero Minuto.

"Oggi non possiamo fare a meno di ricordare gli operai di Firenze e l’ennesima tragedia sul lavoro – ha detto la sindaca Arrighi – ma non è stato possibile annullare l’inaugurazione in rispetto delle vittime perché non si poteva fermare la macchina in corso". "Questa inaugurazione con la musica ci rende orgogliosi – ha aggiunto l’assessore alla cultura Gea Dazzi – Stiamo lavorando alla nuova programmazione di musica classica coinvolgendo i giovani talenti del territorio". "L’inaugurazione del Ridotto con tanto di buffet andava rinviata – spiega però Caffaz – proprio in occasione di quella giornata in cui venivano invitati tutti i sindaci ad avere comportamenti rispettosi e coerenti con la giornata di lutto. La sindaca Arrighi ha riposto nell’armadio quella giacchetta rossa che aveva indossato per tutta la scorsa campagna elettorale, per fingere una vicinanza al mondo della sinistra e alla classe lavoratrice. Il minuto di silenzio è stato solo un modo per pulirsi la coscienza. Il fatto che Arrighi abbia comunque confermato la sua inaugurazione istituzionale – conclude Caffaz – mentre in città associazioni private e persino partiti politici annullavano responsabilmente le loro, dimostra che la sindaca e la sua amministrazione, oltre a non essere supportati da valori solidi e condivisi, sono nella confusione totale e hanno perso la bussola e il buon senso". "La vicenda della Arrighi che festeggiava mentre altri piangevano i morti sul lavoro, che con il passare delle ore è diventata rovente sui social, oltre che umanamente discutibile è anche senza precedenti. Per questo ci aspettiamo forti prese di posizione pubbliche da parte della sinistra", dice il consigliere del gruppo civico, Massimiliano Bernardi.

Il Ridotto riprende vita anche con le passeggiate ‘balorde’ di Daniele Canali. Il prossimo appuntamento è per domenica 25 e ci sono ancora posti disponibili. "È un viaggio all’interno del teatro di Carrara e parte dal 1536 – spiega Canali –. Parte dal castello Malaspina con la commedia voluta dal cardinale Innocenzo Cybo, che ha visto spesso la presenza del figlio di Ludovico Ariosto. Un teatro in legno che scompare con le truppe francesi tra il 1796 e il 1798. La costruzione del teatro Animosi segna la prima uscita dalle mura della città. Nel 1884 Dickens assiste al concerto dei cavatori con la Norma di Bellini". Per partecipare alla prossima passeggiata scrivere a [email protected].

Alessandra Poggi