Inaugurato il nuovo mezzo della Fir Ser Cb

Il nuovo mezzo della protezione civile Fir Ser Cb, ‘Il Castello’ di Tresana. è già stato utilizzato, ma una inaugurazione ufficiale ci voleva e si è fatta in occasione dell’Agorà della salute. Presenti tutti i volontari hanno anche allestito una tenda per le visite generiche, sistemato tavoli e panchine per le persone presenti e aiutato nello sporzionamento dei pasti alla fine della manifestazione. E’ stata consegnata una targa ricordo del socio fondatore Aldo Beghè alla nipote Katia, anche lei tesserata Fir cb ser. Mauro De Pastena ha ringraziato i volontari di Villafranca, Aulla e Podenzana. "Un ringraziamento speciale ai miei volontari – ha detto – che sono stati presenti alla piccola cerimonia, un traguardo che mi ha reso orgoglioso. Siamo riusciti anche in questa occasione a ottenere un risultato, grazie al lavoro costante, paziente e con tanta volontà di crescere sempre di più". Ha poi ringraziato il sindaco Matteo Mastrini per la possibilità di fare la cerimonia.