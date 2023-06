Inaugurato il nuovo circolo Festa grande a Caprigliola

di Michela Carlotti

L’antico borgo di Caprigliola ha la possibilità di fare nuovamente gruppo e godere dello spirito aggregativo e della vitalità dei suoi abitanti. Con la riapertura del bar in Piazza della Porta, si riaccende quella luce che si era spenta a marzo, con la chiusura del locale dopo trent’anni di attività. Al taglio del nastro del nuovo circolo Unpli APS, sabato pomeriggio, la presidente Daniela Cocchi ha raccontato: "Questo centro nasce dall’esigenza di avere un punto di socializzazione in paese. Quando è stato chiuso ci siamo resi conto di quanto fosse importante anche solamente vedere una luce accesa per sentire ancora vivo il paese. Caprigliola ha numerose visite di turisti e quest’attività può incentivarne l’attrattività". La presenza massiccia, sabato scorso, degli amministratori comunali aullesi ha dimostrato il loro ’affetto per Caprigliola e l’apprezzamento per questa iniziativa.

"Ringrazio la Pro Loco - ha dichiarato il sindaco Roberto Valettini - perché un borgo senza un punto di socializzazione ed aggregazione, non ha respiro".

Completamente ristrutturato e sviluppato su due piani, il circolo Unpli APS sarà aperto tutti i giorni dalle 6:30 fino alla mezzanotte con turni coperti esclusivamente dai volontari della locale Pro Loco. "Sono felice per Caprigliola - ha concluso il primo cittaidno - sia per la nuova aggregazione che per la ritrovata sicurezza che viene meno quando si spengono le luci di un’attività".

del circolo va ad implementare le attività della La Pro loco che ha già una storia di cinque anni a Caprigliola, impegnata soprattutto in manifestazioni ed eventi. "Il prossimo appuntamento - annuncia la Cocchi - è già programmato per sabato, con il concorso letterario “Il borgo dei versi murati“. Per l’occasione si attendono oltre cento partecipanti da tutt’Italia. "Le loro opere verranno affisse ai muri delle case".

Senza quell’attività, il futuro del borgo di Caprigliola sembrava segnato. Adesso, invece, il paese riparte affrontando l’estate con rinnovato vigore: "Contiamo molto sul supporto dei giovani - conclude la Cocchi - con le loro idee ed iniziative". Insieme al sindaco, all’inaugurazione erano presenti il vicesindaco Roberto Cipriani, gli assessori Andrea Caponi e Aldo Vivaldi, la presidente del consiglio Giada Moretti, i consiglieri Grazia Tortoriello, Alessandro Andellini, Giovanni Schianchi.