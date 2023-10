Inaugurato il distretto per i prelievi del sangue

Inaugurato ieri a Licciana Nardi il distretto dedicato a prelievi del sangue e ambulatorio dei medici di famiglia. I locali furono utilizzati dall’Usca in tempo di pandemia, ma sono tornati a disposizione della comunità grazie all’intervento del sindaco Renzo Martelloni. "Ringrazio Marco Formato, direttore della Società della Salute, il presidente Riccardo Varese e il dottor Amedeo Baldi - dice - per aver accolto le nostre richieste e aver rispettato i tempi stabiliti per la riapertura del centro prelievi. Per garantire il riutilizzo della struttura, fondamentale è stata la collaborazione tra Società della salute e comune. Un ottimo risultato che restituisce alla nostra comunità un servizio essenziale, sia perché ci troviamo in area montana, sia perché si va incontro alle esigenze delle persone più anziane e non solo". Il presidio è stato intitolato a Egisto Coppelli, medico storico del comune di Licciana Nardi che ha dedicato tutta la sua vita a curare gli ammalati. Dopo essersi specializzato nelle malattie polmonari all’ospedale di Lucca, ha esercitato la professione negli studi di Licciana e Terrarossa ed era solito raggiungere i bisognosi di cure a casa, con il suo calesse. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo ricorda per la sua grande professionalità e passione spese per l’intera comunità. All’intitolazione erano presenti anche il figlio dottor Giancarlo Coppelli e la nipote.