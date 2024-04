Inaugurata la nuova sede Assoutenti

Taglio del nastro per la sede provinciale di Assoutenti Massa-Carrara. La giornata ha preso il via con l’incontro che ha avuto come cornice la biblioteca del seminario vescovile maggiore ’Santi Ambrogio e Calo’ della diocesi di Massa Carrara – Pontremoli, in via dei Colli 2, a cui ha fatto seguito l’inaugurazione appunto della nuova sede in via Cavour 57. Nel corso dell’incontro “Assistenza e tutela dei diritti dei consumatori: la nostra priorità“ presentati attività e servizi svolti da Assoutenti, in oltre 40 anni di storia, in qualità di associazione di promozione sociale iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore. E’ intervenuto anche il presidente provinciale: "Siamo felici e motivati nell’intraprendere questa nuova e ambiziosa esperienza – ha sottolineato l’avvocato Lorenzo Gallini – che ha come principale obiettivo quello di tutelare i consumatori e gli utenti, con particolare attenzione alle categorie cosiddette fragili. Ambiamo a far sì che il nostro sportello divenga un punto di riferimento territoriale per tutta la cittadinanza apuana, sia per i tre Comuni di costa che per i restanti della Lunigiana". Il segretario generale nazionale ha aggiunto: "Sono qui oggi – ha chiarito Maria Alliney – per garantire il nostro sostegno sia morale che professionale, in termini di servizi di tutela a consumatori ed utenti". Presente pure l’assessore Giorgia Garau: "Assoutenti rappresenta una sicurezza per il territorio, sia in termini di tutela e salvaguardia dei consumatori che di tutela utenti".