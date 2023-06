Inaugurata a Fivizzano la Piazza del Castello, taglio del nastro con il sindaco Giannetti

Inaugurata a San Terenzo Monti la Piazza del castello. Il taglio del nastro è avvenuto venerdì scorso, presente il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti e gli amministratori (nella foto). In pratica è stata riqualificata la parte più alta del borgo: una bella terrazza con vista a 360 gradi. Il vecchio battuto in cemento è stato sostituito con una speciale pavimentazione tipo cotto e i lavori, fatti dalla ditta Stefano Maracci di S. Terenzo, hanno permesso di cambiare gli impianti sotterranei, obsoleti, delle reti di gas, acqua e fognature, sia della Piazza che della Via Castello. La dittaha ricostruito anche il vecchio pozzo che un tempo serviva per l’approvvigionamento idrico per gli abitanti del posto. All’inaugurazione oltre al sindaco erano presente il vice Giovanni Poleschi e gli assessori: Grandetti, Gia e Nobili.

R.O.