In ‘volo’ al Mug2 con il campione europeo di atletica Stefano Mei

Una grande storia di passione e dedizione allo sport sarà presentata nelle sale del Mug2, il Museo Ugo Guidi 2 in via Alberica 26 a Massa, oggi alle 16. Protagonista del pomeriggio letterario il libro intitolato a Stefano Mei, il leggendario campione medaglia d’oro agli europei di atletica leggera, oggi presidente nazionale della Federazione di Atletica, scritto dall’autore spezzino e giornalista sportivo Armando Napoletano. “Due piedi sulle nuvole. Stefano Mei, una storia di atletica leggera (Edizioni Giacché), è una storia di sacrificio e determinazione che ripercorre con dovizia di dettagli e testimonianze celebri i momenti più significativi della carriera agonistica del corridore.

Atleta dalle mille risorse, allenato da Federico “Chicco” Leporati che ha potuto seguirne la parabola ascendente fino all’oro agli Europei nell’86, Stefano Mei è stato definito da molti sportivi un campione da prendere da esempio. Lo stesso Gianni Brera così ebbe a descriverlo: "Longilineo di incontaminata bellezza morfologica: (…) spinta armoniosa, ginocchio “anteriore” giustamente elevato (la corsa è una successione di salti), torso inclinato secondo innata eleganza (e se innata non è, il merito è ancora maggiore!), le braccia congruamente alternate alle spinte. Impressione di agio, fluidità, bellezza".

Numerosi i contributi dal mondo dello sport citati nel libro, fra cui Sebastian Coe e Alberto Cova che ne ricorda le gesta atletiche: "Ricordo che fui sorpreso da quello scatto ai 300, ma non ebbi il tempo di pensare, solo di ammirarlo, sentivo solo i suoi passi. Ai 110 scattò di nuovo, ma io rimasi sulle gambe, e dal mio sforzo non ritornò nulla che potesse opporsi a lui…" E al MUG2 oggi un confronto diretto fra autore e narrazione visto dai suoi protagonisti in prima persona, moderato dal direttore del museo Clara Mallegni. L’incontro è a ingresso libero.