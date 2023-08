In visita ai ’fermati’ "E’ come bloccare un’ambulanza e i suoi soccorsi"

Il fermo della nave di Open Arms nel porto di Marina di Carrara muove la politica, A quattro giorni dal provvedimento che blocca l’equipaggio per venti giorni e fissa la pesante sanzione amministrativa. Da una parte arriva solidarietà, soprattutto dal Pd: in porto sono arrivati deputati, segretari, consiglieri e senatori, per conoscere i ragazzi a bordo della Ong e manifestare loro stima, supportare il lavoro di soccorso svolto nel Mediterraneo. Dopo la visita di pochi giorni fa in banchina del deputato Pd Marco Simiani, che aveva annunciato un’interrogazione parlamentare per affrontare il tema delle ong, ieri mattina si è presentato un nutrito gruppo del Pd regionale: accompagnati dalla sindaca Serena Arrighi e dalla vice Roberta Crudeli, dal segretario provinciale Pd Enzo Manenti, c’erano la vicesegretaria regionale Stefania Lio, il consigliere regionale Francesco Gazzetti e la senatrice Ylenia Zambito. Poi ancora il responsabile politiche migratorie Francesco Battistini, Laura Rimi, Linda Vanni, Samuele Borrini, Federica Maineri e Simona Querci.

"Fermare una nave che salva persone in mare è come sequestrare un’ambulanza che soccorre persone per strada – ha commentato Stefania Lio – e per questo siamo qui a ringraziare l’equipaggio della Open Arms, esprimendo la nostra vicinanza e contestando la sanzione di fermo amministrativo. Il Governo ammetta il fallimento degli annunci sul fenomeno migratorio e l’inadeguatezza del modello che doveva interrompere gli sbarchi, e invece li ha aumentati".

Il responsabile politiche migratorie Francesco Battistini ha invece ringraziato l’amministrazione di Carrara per i sei sbarchi avvenuti in porto negli ultimi sei mesi, sottolineando come debba sempre essere il senso del dovere umano a prevalere in queste circostanze. "Vedendo gli spazi angusti all’interno delle navi – ha aggiunto la senatrice Pd Ylenia Zambito – viene subito la riflessione del perché obbligare ulteriormente a chilometri in più di viaggio in mare le persone che vengono soccorse, che sono poi distribuite nelle regioni dove il centro destra non governa. La sanzione inflitta alla ong per i salvataggi plurimi va contro alla legge del mare, che prevede il soccorso a un naufrago che si incontra in mare. Questo è un governo disumano che non ha capito nulla dei flussi migratori, e sta facendo solo una battaglia indegna alle ong. Il tanto sbandierato accordo che il Governo ha fatto con la Libia non ha sortito alcun effetto. Abbiamo capito che queste persone hanno diritto di essere trattate con umanità e che come dice il presidente Mattarella, ‘occorre percorrere strade diverse’".

D.R.