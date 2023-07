In viaggio con i nonni Imbarcati per i nipoti Mamma perde il bimbo durante la traversata

di Patrik Pucciarelli

Sono stati i nonni a salvare i nipoti dalla guerra imbarcandosi con loro. Sono i nonni di due famiglie siriane, uno con 4 nipoti e l’altro con tre. Hanno deciso di partire, di scappare sfidando la morte e lo hanno fatto provare a dare un futuro ai loro piccoli. Sono arrivati con la Geo Barents, ieri mattina, al porto di Marina. Fuggiti da una guerra che da molti anni mette in ginocchio la popolazione siriana, sono riusciti a raggiungere l’Italia sani e salvi. Non potrà invece vedere nascere suo figlio una giovane donna salvata dalla nave di Medici senza Frontiere. Incinta di quattro mesi è stata portata in ospedale subito appena sbarcata ma ma il suo sogno di partorire un bimbo in un mondo migliore è svanito nella traversata: quella piccola vita non vedrà la luce.

Storie di dolore, tragedia, speranza. Tante. Come quelle dei 47 minori non accompagnati, dai 14 ai 17 anni, in cerca di un futuro che ieri hanno cominciato davvero a sperare di costruirlo. Hanno viaggiato da soli, senza genitori, nell’incertezza e nella nostalgia. Siria, Egitto, Gambia, Mali, Etiopia, Sud Sudan, Bangladesh, Costa d’Avorio, i paesi di provenienza. Ora verranno divisi, smistati tra Toscana, Puglia, Marche e Abruzzo.

Sono 18 i minorenni che resteranno in provincia, alloggiati nella struttura di Casa Betania che i volontari dell’associazione, guidata da Sara Vatteroni, prenderanno in carico. Dovrà esser loro garantita una permanenza sicura a Massa in attesa che il ministero degli Interni dia indicazioni sul futuro. Potranno sostare per 30 giorni prorogabili a 60 in attesa che dai piani alti si provveda con un programma specifico per ognuno di loro. "Abbiamo in totale 130 persone nelle nostre strutture, – spiegano i volontari di Casa Betania – rimasti anche dagli sbarchi passati. Avevamo 14 minori fino a qualche giorno fa, poi hanno intrapreso il percorso di destinazione. Oggi a CarraraFiere siamo 30 mediatori culturali. Riusciamo ad accogliere questi ragazzi e farli sentire al sicuro, dopo un viaggio che nessuno può immaginare".

Al di là del Mediterraneo sono rimaste le famiglie, genitori costretti a dividersi dai figli per dare loro una speranza. I soldi sono pochi, il viaggio per tutti costa troppo. Bisogna risparmiare, rinunciare, ma almeno si può provare a raggiungere le coste europee e, forse, la salvezza. Così li hanno salutati, poi i soldi, direttamente nelle mani dei trafficanti. Vengono buttati sul barcone, mentre loro sperano che la nuova terra sia veramente come viene raccontata. "Il viaggio è sicuro" promettono, ma in mezzo al mare, il motore dell’imbarcazione si ferma, siamo in acque maltesi. La Geo Barents si dirige verso di loro, li porta in salvo. Porto di destinazione assegnato, Marina Di Carrara, ancora molte miglia da fare. Poi la terra, l’Italia. Scendono, sono i primi. Salgono sul mezzo che li porterà al padiglione 4 di CarraraFiere dove saranno identificati.

Sono seduti al tavolo, i mediatori, davanti hanno un foglio dove vengono riportati i dati essenziali dei ragazzi. Poi la psicologa ascolta le loro storie. Sono stanchi, qualcuno si addormenta, altri giocano a pallone, c’è chi mangia e chi guarda il soffitto spaesato. La tappa al complesso di Carrarafiere è un momento di riflessione. La felicità di avercela fatta affoga nella nostalgia per la famiglia che ha sacrificato tutto.