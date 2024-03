’In versi e in suoni’, musica e poesia. Lo spettacolo in Sala delle Muse Domani ad Aulla si terrà 'In versi e in suoni', evento per la Giornata Mondiale della Poesia con poeti e musicisti. Organizzato dall'amministrazione comunale e associazioni locali, sarà un pomeriggio di poesia e musica nella Sala delle Muse.