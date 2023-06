In una mostra il miracolo di Santa Zita Michele Chiossi fra sacro e profano

Ci sono i simboli di Napoli: babà e azzurro del mare. Ci sono i fiori di Santa Zita. Michele Chiossi (nella foto) ha entusiasmato il folto pubblico che ha partecipato all’inaugurazione della mostra ’Anatomia dei luoghi’ che ha reso ancora più sacro il suggestivo spazio della Cappella Marchi a Seravezza, gestito da Alkedo Aps. A cura di Lorenzo Belli, la mostra dello scultore, maestro nella lavorazione del marmo bianco come nella modellazione di crete, metalli e cere, celebra come sempre nelle sue opere la vita. L’effimero, la vanitas, raccontate da fiori freschi che contrastano l’eternità della pietra, valori immortali come il mito di Santa Zita e la solidarietà per i meno fortunati raccolta nella mitica storia della santa. Ancora la lavorazione di materiali vari che conserva grafica e stilemi già presenti in marmi precedentemente scolpiti. Un racconto che si muove in un dialogo continuo fra ambientazione classica e nuovi linguaggi dell’arte contemporanea in cui Chiossi è maestro. Lo scultore vive fra Forte dei Marmi e Milano ed è presente dalla fine degli anni ’90 in prestigiose collezioni pubbliche e private. La sua ricerca è caratterizzata da continue analisi sui mood che segnano il nostro quotidiano decodificando soggetti iconici e classicità contemporanee. La mostra rimarà aperta fino a domenica.