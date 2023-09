In tour nelle mete turistiche apuane

Dalla spiaggia di Cinquale al centro storico di Carrara, per salire a Pian della Fioba, con l’Orto Botanico delle Alpi Apuane ‘Pellegrini-Ansaldi’ e Cava Valsora, il biolago che ospita il tritone alpestre apuano, concludendo con una pausa di degustazione a Montignoso, per scoprire l’azienda vitivinicola Relais Montepepe: giovedì la Riviera Apuana aspetta sindaci, assessori e responsabili degli ambiti turistici della Toscana per una nuova tappa di AmbiTour, che raddoppia quindi dopo l’evento dedicato agli operatori che si era svolto a febbraio. AmbiTour nasce nel 2022 da una convenzione tra Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana per sostenere e qualificare il turismo con il coinvolgimento diretto dei territori. Un progetto innovativo, unico in Italia, con l’obiettivo principale di rafforzare dall’interno la ‘Destinazione Toscana’. Il format AmbiTour, si snoda su due percorsi paralleli: un tour degli Ambiti Turistici toscani per i sindaci, gli assessori e i responsabili degli Ambiti turistici di tutta la Toscana e un tour per gli operatori turistici di ogni Ambito per riscoprire con i colleghi il proprio territorio. Sul modello della creazione di press-toureducational per i giornalisti, con il coordinamento di Anci Toscana, gli ambiti creano degli itinerari per far conoscere il proprio territorio di riferimento ai colleghi degli altri ambiti nel primo caso, agli operatori del territorio dell’ambito con la partecipazione e la collaborazione delle associazioni di categoria.