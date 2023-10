In soccorso dei fragili. Trasporto per i disabili. SdS chiama le associazioni

Per le persone più vulnerabili e fragili dal punto di vista socio-economico ancora oggi può essere davvero complesso riuscire a vivere la quotidianità in modo adeguato. Per questo la Società della salute della Lunigiana intende creare una rete trasporto dedicato ai soggetti deboli con l’aiuto del Terzo settore. Ed è stato pubblicato un avviso pubblico per coprogettare ed erogare il servizio di trasporto finanziato dalla Regione Toscana in grado di servire le persone in condizioni di bisogno, che necessitano di effettuare, col servizio sanitario toscano, un ciclo di prestazioni terapeutiche prescritte dai medici.

Un supporto pensato per tutte quelle persone fragili che hanno bisogno di ricevere cure ma che, per vari motivi, hanno difficoltà a raggiungere le strutture. Il servizio rappresenta un aiuto a chi, ad esempio, vive da solo o con familiari disabili, minori o persone anziane di oltre 70 anni, perché possa proseguire l’assistenza sanitaria di cui ha bisogno nel modo più sereno possibile. Rispetto ai servizi di trasporto sociale già attivi, quello in via di definizione sarà monitorato attraverso una piattaforma regionale e prevede una serie di requisiti specifici per poter accedere alle prestazioni. Il servizio, avrà una durata di nove mesi e potrà essere rinnovato. La progettualità prenderà avvio dal 1 dicembre 2023.

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura, come singoli proponenti o in qualità di soggetto come capofila, potranno presentare una proposta progettuale indicando l’organizzazione dei servizi, le modalità che assicurino e garantiscano utilizzo appropriato delle risorse. Inoltre i proponenti si impegnano a mettere a disposizione personale qualificato con comprovata esperienza appositamente individuato, collaborare con i servizi della Società della Salute e i cittadini; partecipare ai momenti di confronto e verifica. Possono presentare domanda di manifestazione di interesse gli enti del Terzo settore iscritti negli appositi registri regionali e nazionali da almeno sei mesi, che individuano una o più sedi operative, per svolgere le attività proposte, localizzate all’interno del territorio della Lunigiana o Toscana.

Dovranno far pervenire la propria candidatura fino al giorno 6 novembre 2023, termine ultimo e inderogabile, obbligatoriamente via PEC all’indirizzo: [email protected], unitamente agli allegati richiesti, il tutto firmato dal legale rappresentante del soggetto manifestante. Una commissione tecnica, composta da personale interno della SdS-Azienda Usl-Comuni, valuterà le manifestazioni di interesse.