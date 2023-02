In ricordo di Maria Fedora Pucci

I figli di Maria Fedora Pucci ringraziano il personale medico e infermieristico del reparto di medicina del Noa per la professionalità e umanità dimostrate nei giorni di degenza della madre presso il reparto. I figli di Pucci, Andrea, Mario e Angela Antonioli si sentono in dovere di dimostrare tutto il loro ringraziamento a coloro che hanno . "Ringraziano le operatrici del servizio wound care Massa Carrara (Sonia, Cinzia Claudia) per il loro prezioso lavoro e per la vicinanza dimostrata, e Beatrice, operatrice domiciliare, per il lavoro svolto con professionalità e sensibilità. Un ringraziamento infine per tutti coloro che hanno manifestato, con la loro presenza e i loro messaggi, la propria vicinanza in questo triste momento per la nostra famiglia".