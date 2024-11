Massa Carrara, 20 novembre 2024 - In regalo il campo della storica promozione della Carrarese in serie B. Il Comune di Carrara, a conclusione dei lavori di adeguamento del terreno di gioco dello stadio dei Marmi, ha pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla cessione, a titolo gratuito, di porzioni del manto in erba artificiale che è stato dismesso. Il tappeto erboso sintetico, per un totale di circa 8mila metri quadrati, è attualmente conservato all’interno di un capannone nella zona industriale di Massa e si presenta in condizioni tali da poter essere riutilizzato per finalità non professionali o di tipo non sportivo, sebbene nel corso del tempo abbia perso le caratteristiche necessarie per l’omologazione per le attività calcistiche del campionato di serie B. Entro le ore 12 del 4 dicembre gli interessati possono presentare domanda, nella quale dovrà essere indicato il quantitativo che si intende richiedere e il luogo nel quale il tappeto erboso sarà posto in opera. Le domande devono essere inviate all’indirizzo pec [email protected], oppure consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Carrara in piazza II Giugno. L’avviso è rivolto a privati, enti e associazioni senza scopo di lucro. E’ possibile effettuare un sopralluogo, previo appuntamento con il personale del Comune, contattando il numero telefonico 0585/641449, o scrivendo una mail a [email protected] oppure a [email protected]. L'avviso e il modello di domanda sono disponibili sul sito del Comune. Maurizio Costanzo