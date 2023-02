In piazza per la pace tra interventi, letture, musica e riflessioni

Manifestazione per la pace dopo un anno di guerra in Ucraina stasera in piazza della Repubblica dalle 18 alle 22 con interventi, letture, musica dal vivo, dall’Accademia Apuana della pace assieme a Cantiere per la pace della Lunigiana con l’adesione di Arci Torrano, Agesci Pontremoli 1 e 2, Open Pontremoli, Anpi Casola Fivizzano, Emergency Lunigiana, Spi Cgil, Dal libro alla solidarietà, AmatAfrica, Anpi Pontremoli, Auser, Esploranda, Ca’ dei Dodo, Anpi Tresana, Azione cattolica. Sarà esaminata la situazione con un’analisi sulle contraddizioni del conflitto e per costruirre il sentiero di una comunità in cammino. Alle 20.30 l’intervento del professor Alessandro Volpi.