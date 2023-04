In piazza De Andrè una finestra speciale dedicata a Faber

E’ stata allestita in piazza Fabrizio De André una particolare installazione, sotto la targa che riporta il nome del cantautore genovese. Qui, nel posto occupato da una finestra murata, è stata posizionata la stampa di una delle più celebri foto di Faber, scattata da Reihnold Kohl. "Si tratta – spiega l’assessore alla cultura, Gea Dazzi – di un ulteriore omaggio alla figura di Faber che va idealmente a completare un percorso iniziato con l’intitolazione della piazza lo scorso 18 febbraio. Un gesto semplice ma dall’alto contenuto simbolico che crediamo possa caratterizzare in maniera importante un angolo del centro storico. Ringrazio tutti coloro che ci hanno permesso di poter arrivare a questo risultato a cominciare, ovviamente, dai condomini del palazzo che hanno consentito l’installazione della foto sulla loro facciata. Un grazie particolare poi a Reinhold Kohl che, non solo ha messo a disposizione l’immagine ma si è impegnato per concludere questo progetto e, non ultimi, al comitato ‘Una piazza per Faber’, Andrea Fusani e Gino Angelo Lattanzi che in questi anni si sono sempre battuti perché Carrara rendesse il giusto omaggio a de André. Con quell’espressione un po’ sognante e un po’ sorniona mi piace pensare che Faber stia pensando a una nuova canzone".