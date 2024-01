In piazza contro il generale Vannacci. A Massa esplode la protesta

Massa, 27 gennaio 2024 – In piazza contro il generale Vannacci e la presentazione del suo libro “Il mondo al contrario”. Succede a Massa, dove diverse persone si sono ritrovate a manifestare nel pomeriggio di oggi, 27 gennaio, Giorno della Memoria.

10 foto A Massa esplode la protesta per il generale Vannacci

L'iniziativa lanciata dalla Cgil di Massa tramite il segretario provinciale Nicola Del Vecchio ha ricevuto, si spiega, anche l'adesione ufficiale dell'Anpi, oltre che di associazioni, comitati e forze politiche. "Essere fascisti non è un’opinione, è una vergogna. Tutte e tutti in piazza, perché il Mondo non sia davvero un Mondo al contrario - spiegava una nota diffusa due giorni fa da Del Vecchio -. Continuo a pensare che l'aver concesso una sala pubblica il Giorno della Memoria per la presentazione di un libro che è intriso di fascismo, razzismo, misoginia e omofobia sia un fatto gravissimo”.

L'Anpi a sua volta scriveva di essersi riconosciuta "nella riflessione di Del Vecchio, relativa alla presentazione del libro di Vannacci, condividendo pienamente le argomentazioni con le quali il sindacato l'ha promossa e anzi invitiamo tutti i cittadini antifascisti a parteciparvi”.