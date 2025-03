"In piazza Aranci per il popolo palestinese"

"Mobilitazione in piazza Aranci a massa a sostegno del popolo palestinese. Partecipiamo". E’ indetto per domani dalle 17,30 un presidio di Sinistra Anticapitalista. "Costruire la più ampia mobilitazione per impedire che il massacro del governo sionista continui, per far sì che i suoi disegni coloniali vengano battuti, che sia posta fine alla strage infinita dei palestinesi e vengano riconosciuti i loro diritti. Il governo sionista ha rotto la tregua in atto da due mesi in Palestina. Ciò che Israele, appoggiato dagli Usa, sta facendo non è legittima difesa ma uno dei massacri più vergognosi della storia recente, denunciato giustamente come genocida da parte del Sud Africa davanti al Tribunale dell’Aja. In attesa della sentenza, il tribunale ha rifiutato la richiesta di Israele di respingere il caso e ha stabilito misure di emergenza per tutelare i palestinesi dal pericolo di genocidio. Il “cessate il fuoco” non ha in alcun modo frenato la volontà genocidaria degli Usa e di Israele. Solo un superamento dell’idea stessa di stato etnico-confessionale, solo una Palestina libera, democratica, laica ed egualitaria, in cui tutti i palestinesi dispersi possano tornare, e dove ognuno possa vivere liberamente, quale sia la sua religione, può portare una soluzione giusta e pacifica per tutta la popolazione della regione". E quindi invita alla manifestazione.