In mostra le opere del concorso

Oggi alle 18,30 all’info point di Piazza Alberica il Rotary Carrara e Massa inaugura la mostra dei ragazzi delle scuole d’arte. In esposizione le opere degli studenti degli istituti d’arte della provincia: il liceo artistico ’Gentileschi’, l’istituto d’arte ’ Palma e la scuola del marmo ’Tacca’. In mostra una trentina di opere dei ragazzi che hanno partecipato al concorso indetto dal Rotary che ogni anno promuove una borsa di studio per i giovani artisti. L’argomento di quest’anno, voluto dal presidente Gianvincnenzo Passeggia (nella foto) è ’I colori del marmo’. La premiazione dei vincitori, divisi in diverse sezioni, sarà martedì 6 giugno durante la conviviale del Rotary da Ciccio Mare.

Il premio va al miglior elaborato di ciascun istituto e un premiio per la scuola che ha presentato il maggior numero di allievi: un buono da utilizzare per materiale didattico. Il Rotary in occasione dei 75 anni del sodalizio ha piacere di continuare una tradizione a favore a dei giovani. La mostra rimarrà aperta fino al 5 giugno dalle 17 alle 19.